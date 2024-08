Lancia i gatti nel recinto di una colonia felina a Riposto, al vaglio le immagini delle telecamere

Un uomo ha abbandonato due gatti, lanciandoli come fossero sacchi di spazzatura in una colonia felina recintata. La colonia felina autorizzata di Torre Archirafi (Riposto) è una delle colonie feline più curate del territorio ripostese. Martedì mattina 27 agosto un uomo a bordo di una Renault ha lanciato due gatti all’interno della colonia. L'uomo ha parcheggiato la propria autovettura di fronte alla colonia e ha aspettato che il volontario andasse via. Dopo si è accostato davanti alla colonia e ha lanciato due gatti dalla sua auto.

Uno, di colore bianco e nero, non è stato trovato, il secondo, bianco e tigrato, è rimasto nascosto tutta la giornata sotto un pallet e l’indomani non è stato più ritrovato. Insomma non hanno avuto

scampo e quasi sicuramente sono morti.

La colonia non è un rifugio, la recinsione serve solo ad evitare che i cani randagi aggrediscano i gatti. Negli anni purtroppo i volontari che la gestiscono hanno assistito a innumerevoli abbandoni: gatti di ogni età, incinte e anche lattanti con tanto di biberon dentro gli scatoloni, gatti sigillati in scatoloni, con trasportino al seguito e legati alla recensione e proprio per far fronte al fenomeno degli abbandoni, sono state poste delle telecamere a tutela dei felini ma anche la presenza delle telecamere non è stato un deterrente.