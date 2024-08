Il turista travolto dagli scippatori in fuga: arrestato uno dei due, ha 19 anni ed è di Mascalucia

Arrestato dai carabinieri uno dei due scippatori che, in fuga su uno scooter, hanno travolto un turista a Catania. Vittima dell’investimento un francese di 48 anni. Lo hanno travolto nel centro della città, subito dopo avere strappato la borsetta a una ragazza catanese di 25 anni. Uno dei due, un ragazzo di Mascalucia di 19 anni, è stato arrestato da carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale.

Leggi anche Scooter in fuga dopo uno scippo, un turista viene travolto a Catania

Secondo una ricostruzione di militari dell’Arma, la vittima dello scippo, intorno alle 23, si trovava in compagnia del fidanzato in via Don Luigi Sturzo. Atteso il momento propizio, due malviventi le si sono avvicinati alle spalle e, sfruttando l’effetto sorpresa, le hanno strappato la borsa che portava in spalla. I due, in sella a uno scooter Honda SH, sono fuggiti per le vie del centro, inseguiti da un testimone su un altro scooter. Nella fuga, hanno imboccato in controsenso la via Manzoni, investendo il turista francese, che è rimasto gravemente ferito sull'asfalto.