Si finge tecnico dell'Enel e chiede i soldi per la bolletta, denunciato a Catania

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno denunciato per truffa aggravata un 45enne che fingendosi tecnico dell’Enel si era fatto consegnare 79 euro da una 63enne a saldo di inesistente credito per una bolletta non pagata, minacciando, in caso di mancato pagamento, di interrompere subito la fornitura di energia elettrica alla loro abitazione.

I militari dell’Arma sono intervenuti dopo la telefonata al 112 del marito della vittima, un 69enne che si era insospettito per l’anomala richiesta. L’uomo è stato bloccato in strada dopo che aveva buttato per terra una ricevuta stropicciata che riportava il nome e cognome della donna e l’importo di 79 euro da lei pagato. Nel borsello del 45enne i carabinieri hanno trovato un blocchetto di ricevute in bianco, evidente prova, sostengono gli investigatori, del suo collaudato modus operandi.