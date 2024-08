Spara contro un chiosco di Giarre e colpisce di striscio un carabiniere, è caccia all'uomo

Un brigadiere dei carabinieri è rimasto ferito di striscio alla testa durante una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri nella caffetteria La Briciola di Trepunti, una frazione di Giarre, nel Catanese. A sparare sarebbe stato un avventore che, con un suo amico, in compagnia di due donne, poco prima aveva avuto uno scontro col il titolare del locale, che aveva danneggiato.

Era andato via minacciando una rappresaglia: «torno e ti sparo». L’esercente aveva chiamato i carabinieri che erano sul posto quando l’uomo è tornato e ha sparato diversi colpi contro il locale ferendo in modo non grave il militare dell’Arma che è ricoverato nell’ospedale di Giarre. Dopo la sparatoria è scattata una caccia all’uomo e a un suo complice, che sono fuggiti in auto.

«Quanto accaduto la scorsa notte a Trepunti ci allarma e ci rattrista profondamente - commenta il presidente del Consiglio comunale di Giarre, Giovanni Barbagallo -. Aprire il fuoco in un luogo pubblico, frequentato da moltissime persone, è un fatto di un’inaudita gravità. Si è sfiorata la tragedia e mi auguro che gli autori vengano puniti con la massima severità. Un pensiero di vicinanza va al carabiniere rimasto ferito durante la sparatoria, a cui auguro una pronta guarigione, e al titolare dell’esercizio commerciale vittima di questa ferocia insensata. Voglio esprimere profonda riconoscenza all’Arma dei carabinieri, che per noi tutti rappresenta un punto fermo e imprescindibile, un’istituzione solida e fondamentale che garantisce quotidianamente la nostra sicurezza».