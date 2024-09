Catania, due ladre e un complice tentano di rubare nei garage di Picanello: scoperti e arrestati dalla polizia

Hanno preso di mira tre diversi condomini per rubare, quasi in simultanea, all’interno dei garage, ma l’immediato intervento della polizia ha mandato in fumo il piano criminale di tre pregiudicati all'opera per un furto in alcuni garage di via Monfalcone.

Gli scassinatori hanno tentato di forzare il cancello d’ingresso dello stabile ma, probabilmente, si sono resi conto di essere stati scoperti e, poco prima dell’arrivo degli agenti hanno pensato bene di fuggire a bordo di un’auto di colore grigio che è stata vista sfrecciare a tutta velocità per far perdere le tracce.

Pochi minuti dopo, mentre i poliziotti ancora stavano svolgendo gli accertamenti in via Monfalcone, sono stati informati di un’altra segnalazione di furto nei garage delle palazzine tra via Fiume e via De Caro, sempre nel quartiere Picanello.

Immediatamente, dalla Questura sono stati inviati altre pattuglie che hanno individuato l’auto grigia risultata rubata. A bordo è stata trovata una donna, pregiudicata di 35 anni originaria di Mantova e, poco più distante, un’altra donna, anch’essa pregiudicata, di 36 anni di Bronte. Entrambe sono state subito fermate ma gli agenti hanno scoperto che si era nascosto in un garage anche il complice, un catanese di 30 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio.