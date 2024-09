Catania, poliziotto non in servizio scopre un pusher, chiama la questura e lo fa arrestare

L’atteggiamento particolarmente sospetto di un catanese di 19 anni non è sfuggito all’attenzione di un poliziotto libero dal servizio che, dopo essersi qualificato e averlo fermato, l’ha trovato in possesso di droga. Il poliziotto dell’Ufficio Tecnico Logistico della Questura ha chiesto, tramite la Sala operativa, l’intervento dei colleghi della squadra Volanti che, in pochi minuti, sono intervenuti in suo ausilio, in via Canfora. Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato con 72 grammi di marijuana e 48 grammi di hashish. Oltre alla sostanza stupefacenti, i poliziotti hanno sequestrato anche la somma di 520 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. A quel punto, il pusher 19enne è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’applicazione della misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo all’esito del quale il Gip ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura dell’obbligo di firma innanzi alla polizia giudiziaria.