Nascondeva la droga a casa della nonna: giovane pusher arrestato ad Acireale

Gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Acireale hanno arrestato, in flagranza di reato, un ventenne, incensurato, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane era solito aggirarsi nella zona di piazza San Biagio con l’intento di vendere dosi di droga ai numerosi frequentatori di quel luogo.

Pertanto gli agenti hanno predisposto un servizio di appostamento che ha permesso di notare il ventenne mentre usciva da un portone di via San Biagio per rientrarvi subito dopo, ripetendo l’azione diverse volte, dopo aver avuto un breve contatto con alcune persone in transito per quella strada.

Per questo motivo è scattata la perquisizione aveva nelle tasche 6 involucri di cocaina e crack e altri 3 di cocaina, per un peso di circa 2,8 grammi. A quel punto la perquisizione è stata estesa anche all'abitazione,di proprietà della nonna del ragazzo: in casa sono stati trovati altri 14 involucri di cocaina e crack e 4 involucri di cocaina. Complessivamente sono stati rivenuti nella disponibilità del giovane 8,5 grammi di sostanza stupefacente. Il pusher è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza.