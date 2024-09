Catania, denuncia e daspo in tempo reale a un tifoso: voleva entrare allo stadio con un coltello

Inoltre, la task force della polizia, istituita lo scorso anno dal questore di Catania per rendere più incisiva ed efficace l’attività di prevenzione dei reati da stadio, ha notificato al tifoso, in tempo reale, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Durante le operazioni di pre-filtraggio, nel settore della curva nord, i poliziotti hanno individuato e identificato il 24enne che, nel borsello, aveva un coltello «Butterfly» con lama in acciaio di nove centimetri di lunghezza. L’uomo ha spiegato che lo portava per difesa personale. Il coltello è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato.

Un giovane di 24 anni che ieri sera era andato allo stadio Angelo Massimino, per assistere alla partita di calcio Catania-Benevento, portando con sé un coltello è stato bloccato e denunciato dalla polizia per porto di oggetti atti a offendere e gli è stato vietato sin da subito l’ingresso, con l'immediata notifica un Daspo di due anni.

Il provvedimento, infatti, è stato redatto sul posto, emesso e contestualmente notificato dagli agenti della divisione anticrimine. Il ventiquattrenne per due anni non potrà accedere agli stadi e assistere ad alcuna manifestazione sportiva su tutto il territorio nazionale ed europeo. Il divieto è esteso anche in tutti i luoghi dove si svolgono gli allenamenti e i ritiri del Catania.