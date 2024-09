Acicastello, auto resta in bilico tra la strada e il terreno in basso: salva la conducente

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del comando provinciale di Catania è intervenuta, questo pomeriggio (4 settembre), per un incidente in via XXI Aprile, ad Acicastello. Una donna, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua auto finendo sul ciglio della via (un tratto della strada statale 114) e rimanendo in bilico tra il margine della sede stradale ed il terreno sottostante. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada e l’autovettura, alimentata a gas. La donna, che stando ai sanitari ha riportato ferite lievi, era già stata estratta dall’abitacolo e trasportata in ospedale. Sul posto presenti anche i carabinieri.