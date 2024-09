A casa con pistole e droga, arrestato minorenne a Catania

Un diciassettenne è stato arrestato a Catania dalla polizia perché in camera da letto custodiva una pistola con la matricola cancellata e nel terrazzino una busta con 291 grammi di marijuana, tra bilancini di precisione e un’altra pistola sempre con la matricola cancellata ma senza caricatore e 24 proiettili calibro 6,35. Il minorenne è indagato per spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi clandestine. La perquisizione nella sua abitazione è scattata dopo che, durante un controllo, il giovane era stato trovato in possesso di 10 dosi di marijuana, per un peso totale di 13 grammi, e 535 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.