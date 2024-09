Cede un terrazzamento e il trattore si ribalta: un ferito nelle campagne di Viagrande

Un uomo è rimasto ferito nella campagne di Viagrande, in via Sciarelle, mentre era alla guida di un trattore, che si è ribaltato a causa del cedimento di un terrazzamento. L‘uomo è rimasto con le gambe incastrate sotto il mezzo ed è stato liberato da una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del comando provinciale di Catania. Il ferito è stato poi consegnato ai sanitari del servizio 118 per il trasporto in ospedale. Sul posto presenti anche i carabinieri e la polizia locale.