Paternò, evade dai domiciliari per fumare: arrestato dai carabinieri mentre passeggia

Voleva solo prendere un pò d'aria e per questo stava passeggiando tranquillamente in centro a Paternò, nel Catanese. Solo che i carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò lo ha riconosciuto e lo hanno arrestato per evasione

Protagonista della vicenda un pregiudicato di 38 anni: i militari stavano raggiungendo la sua abitazione per un controllo quando lo hanno visto camminare sul marciapiede, intento a fumare una sigaretta.

Appena si è accorto di essere stato scoperto, l'uomo ha cercato di cambiare strada accelerando il passo ma la sua fuga è stata subito bloccata. Fermato, e quindi arrestato, il giudice ha convalidato la misura cautelare rimandandolo di nuovo ai domiciliari.