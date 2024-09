Acireale, domato l'incendio alla Timpa: vigili del fuoco al lavoro per ore in piena notte

Hanno lavorato per ore, senza sosta, in piena notte. Ed alla fine, alle prime luci dell'alba di oggi, 14 settembre, le squadre dei vigili del fuoco di Catania hanno circoscritto e sono poi riuscite a spegnere il vasto incendio che, da ieri pomeriggio, si era sviluppato sulla Timpa di Acireale.

Sono cosi rientrati a casa i sei componenti di un nucleo familiare: erano stati indotti a lasciare la villetta in cui abitano, in via precauzionale. Nella mattinata, quando la situazione si è normalizzata, è stato dato loro il via libera per tornare a casa.

L'incendio ha distrutto una vasta area di macchia mediterranea alla Timpa, in particolare nella zona di Santa Maria delle Grazie. Il buio ha impedito l’intervento di mezzi aerei antincendio. Da ieri pomeriggio, così, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania hanno profuso tutte le lo energie, nonostante la natura scoscesa della zona avesse reso difficoltoso il loro lavoro. Ad assisterli i volontari della Protezione civile regionale. All'opera anche i forestali della Regione. Sul posto pure la polizia locale e i carabinieri.