Cinque casi di intossicazione da funghi negli ultimi due giorni a Catania, scatta l'allarme

Cinque casi di intossicazione da funghi negli ultimi due giorni. L’allarme è stato lanciato dai sanitari dell’Asp 3 di Catania.

I cinque casi di intossicazione da funghi, tutti riconducibili al consumo, da parte di raccoglitori occasionali, di funghi non sottoposti al controllo gratuito presso gli Sportelli micologici dell’Asp di Catania,

con conseguente necessità di intervento presso i Pronto Soccorso del territorio, sono tutti stati accertati nella zona etnea.

L’attenzione è alta, sul territorio, perché si è reso necessario l’intervento nei Pronto soccorso, in due casi per il consumo della Falsa Mazza di Tamburo (chlorophyllum molybdites), e in tre casi, per il consumo di funghi a pori rossi, impropriamente scambiati dai raccoglitori occasionali per porcini.

Nello specifico per quanto riguarda i funghi scambiati per Falsa mazza di tamburo, la raccomandazione che si ribadisce, a tutti i raccoglitori di funghi a uso privato, è di sottoporre sempre a controllo gratuito, presso gli Sportelli micologici aziendali, l’intero quantitativo di funghi raccolti, anche in considerazione del fatto che la Falsa Mazza di Tamburo è facilmente confondibile con i ricercati Cappiddini (come volgarmente viene indicata la Mazza di Tamburo, macrolepiota procera), che è invece una specie commestibile e largamente raccolta e consumata.