Perde il controllo dell'auto, scavalca il guard-rail e invade la carreggiata opposta della Messina-Catania: morto spadaforese di 52 anni

Un uomo di 52 anni, di Spadafora, è morto questa notte scorsa in un incidente stradale che si è verificato al chilometro 42 dell’autostrada A18 Messina-Catania, nel tratto che attraversa il territorio di Calatabiano, poco prima dello svincolo di Giardini Naxos per chi marcia in direzione della città dello Stretto, come stava facendo la vettura dell'automobilista residente a Spadafora, centro sulla costa jonica della provincia di Messina. L'incidente sarebbe avvenuto, per cause ancora in via di accertamento, intorno alle due della scorsa notte.

L’uomo, forse per un malore improvviso, avrebbe perso il controllo dell’auto, un Suv Fiat Freemont, che è andata ad impattare violentemente contro il guad-rail, scavalcandolo e finendo sull'altra carreggiata. Fortunatamente, a quell'ora, dall'altra parte pare che non vi fosse nessuno.

La moglie, che era con lui, è stata ricoverata all’ospedale di Taormina in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e il personale del 118. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, ogni tentativo di rianimare l’uomo si è rivelato vano. Gli operatori hanno tentato di tutto per cercare di rianimarlo, ma le sue condizioni erano ormai disperate.