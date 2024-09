Incendio in un'abitazione di Vizzini, quarantacinquenne in Rianimazione

Un 45enne di Vizzini è ricoverato, in gravi condizioni, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Catania per ustioni di secondo grado al volto e alle braccia. L’uomo, portato nel nosocomio con elicottero del 118, è rimasto ferito in un incendio divampato nella propria abitazione. Medicato nel Centro grandi ustioni del Cannizzaro è stato poi trasferito, per le sue condizioni di salute, nel reparto di Rianimazione. I medici si sono riservati la prognosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Indagini sono in corso per accertare le cause dell’incendio.