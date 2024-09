Misterbianco, accoltellati per uno smartphone: ai domiciliari due fratelli tunisini

Due fratelli di origine tunisina di 20 e 21 anni sono finiti ai domiciliari con le accuse di tentata estorsione, ricettazione e lesioni personali aggravate ai danni di due egiziani di 23 e 24 anni. A eseguire il provvedimento ristrettivo, emesso dal Gip di Catania, sono stati i carabinieri di Misterbianco.

La denuncia risale allo scorso maggio quando una delle vittime - l'egiziano di 24 anni - al rientro da una passeggiata con la propria famiglia, si sarebbe reso conto di non essere più in possesso del proprio cellulare. Il giorno successivo, però, il suo amico gli aveva riferito di avere ricevuto alcuni sms con i quali uno sconosciuto gli avrebbe richiesto 100 euro per la restituzione del telefono.

I quattro avrebbero preso un appuntamento in via Garibaldi a Misterbianco ma sarebbe nata un'accesa discussione perché gli egiziani non avrebbero voluto sborsare nessuna somma. Questi ultimi, appena si sono girati per andare via, sarebbero stati aggrediti da due persone nascoste nelle vicinanze ed armate di coltello che avrebbero accoltellato entrambi alla coscia sinistra prima di fuggire.