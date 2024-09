Incidente mortale a Belpasso: a perdere la vita un motociclista di 40 anni

Un uomo di 40 anni, di Belpasso in provincia di Catania, è morto nel pomeriggio a seguito di un incidente lungo la circonvallazione del paese, in via Papa Giovanni Paolo II. Il centauro avrebbe perso il controllo della propria moto Honda finendo contro un palo della segnaletica stradale e poi sarebbe finito sull’asfalto, purtroppo gravemente ferito.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, giunti con un’ambulanza, e l’elisoccorso proveniente dall’ospedale Cannizzaro. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è purtroppo deceduto durante il trasferimento verso il punto di atterraggio dell’elicottero, situato all’interno dello stadio comunale. Sul posto si sono recati carabinieri e la polizia locale.

Per motivi ancora in fase di accertamento, una Mini Cooper è rimasta coinvolta nel violento scontro. L’impatto è stato talmente forte che, secondo i testimoni, il casco del motociclista sarebbe stato proiettato a centinaia di metri dal luogo dell’incidente.