Catania, spacciatore arrestato grazie a segnalazione a YouPol

Una segnalazione di un cittadino all’app YouPol ha permesso a Catania alla polizia di arrestare un giovane di 23 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Perquisendo con una unita cinofila il suo appartamento, gli agenti hanno sequestrato oltre 50 grammi di hashish pronti per essere suddivisi in dosi che erano nascosti in una intercapedine del tavolo della sala da pranzo, materiale per il confezionamento della droga e un bilancino elettronico con tracce di hashish.

Su disposizione del pm di turno, che ha convalidato l’arresto, è stata disposta nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.