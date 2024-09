Gravina, «Ti uccido prima che arrivano i carabinieri»: finisce ai domiciliari per avere aggredito la moglie

I carabinieri della sezione Radiomobile di Gravina di Catania hanno arrestato in flagranza un uomo di 46 anni, originario di Belpasso, responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

A denunciare il marito è stata la moglie che ha denunciato l'ennesima aggressione dopo l'intervento di una pattuglia in un appartamento della periferia nord di Camporotondo Etneo. I militari hanno trovato l’uomo ancora in strada, ubriaco, seduto sul marciapiede al margine, il quale si è subito presentato come il compagno della vittima sminuendo l’accaduto e riferendo soltanto di una banale lite avvenuta poco prima.

I carabinieri, però, sono entrati in casa dove la signora si era rifugiata assieme ai due figli piccoli. Visibilmente sofferente, con escoriazioni ai gomiti e alle ginocchia, la donna era in preda al panico e per questo è arrivata anche un’ambulanza.

La vittima, tra le lacrime, ha raccontato agli investigatori degli atteggiamenti violenti che da 7 anni a questa parte era costretta a subire, fino all’ultima aggressione di quel giorno, durante la quale era stata brutalmente picchiata dal marito, convinto che lei stesse chattando con un altro uomo.