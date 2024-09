Pavia, una donna catanese di 69 anni muore dopo due interventi per perdere peso

La Procura di Pavia ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte di Graziella La Ferlita, 69 anni, residente a Vigevano (Pavia) ma originaria di Belpasso in provincia di Catania, che ha peso la vita dopo essersi sottoposta a due interventi per ridurre il peso. Ne ha dato notizia il quotidiano La Provincia Pavese.

I quattro figli della donna hanno presentato l’esposto in Procura «per una segnalazione di decesso sospetto» e «per accertare eventuali responsabilità mediche». L'indagine, al momento, sarebbe contro ignoti. La Ferlita, secondo il contenuto della denuncia, era stata ricoverata il 17 settembre scorso alla clinica Beato Matteo di Vigevano per essere sottoposta a un intervento di bendaggio gastrico.

Dopo l’operazione, però, le sue condizioni erano peggiorate: i medici l’avevano sottoposta a una serie di esami per poi decidere di operarla ancora. La paziente non si era più ripresa e era morta il 24 settembre.