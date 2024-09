Catania, 6 condanne e due assoluzioni per le risse e i pestaggi in discoteca

Il branco, che sarebbe stato guidato da un minorenne rampollo della famiglia mafiosa dei Nizza per cui si procede separatamente, per mesi avrebbe scatenato il terrore nella discoteca del porto di Catania. Le indagini furono condotte dai carabinieri su delega della procura etnea nell’ambito dell’inchiesta Dazio scattata lo scorso anno.

Assolti: Salvatore Alessio Naceto e Giuseppe Stabile. Assoluzioni parziali anche per Zimbone, Miceli e Sottile. Il gup ha inoltre interdetto i condannati per cinque anni dai pubblici uffici. Stabilita una provvisionale di 10.000 euro a titolo di risarcimento per la società Filenz Srl, che gestiesce l’Ecs Dogana Club, che si è costituita parte civile con l’avvocato Mattia Serpotta. Le motivazioni della sentenza arriveranno tra 90 giorni.