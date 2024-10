Catania, «Se non mi dai i soldi ti ammazzo»: aggredisce il padre anziano e viene arrestato dai carabinieri

«Se non mi dai i soldi ti ammazzo»: è stata l’ultima minaccia rivolta al padre di 72 anni, dopo averlo colpito al volto, da parte dal figlio di 35 anni, che minacciava i genitori e un’anziana zia di 80 anni disabile per avere il denaro necessario a comprare la droga.

L’indagato è stato arrestato da carabinieri, in provincia di Catania, per maltrattamenti in famiglia ed estorsione in esecuzione di un provvedimento cautelare in carcere. Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari dell’Arma, la famiglia era costretta a subire i continui ricatti da parte del figlio che pretendeva quotidianamente il denaro per comprare la droga.

Alle minacce seguivano danneggiamenti in casa e botte al padre quando gli negavano i soldi. Le indagini sul trentacinquenne sono state avviate nello scorso settembre dopo la denuncia dei

genitori.