Stalla abusiva con tre cavalli a Catania, c'è il sospetto di corse clandestine: quattro denunce

Quattro persone sono state denunciate, in concorso tra loro, per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, da carabinieri della compagnia Piazza Dante e del Nas di Catania dopo controlli, eseguiti con il supporto dei veterinari dell’Asp, nello storico rione San Cristoforo che hanno portato alla scoperta di una stalla abusiva in cui erano rinchiusi tre cavalli.

La struttura, secondo l’accusa, era governata da un 63enne che aveva assegnato un compito specifico ai suoi tre suoi collaboratori: il nipote 51enne era il gestore della stalla, oltre a essere formalmente il proprietario dei cavalli, il 52enne fungeva da allevatore e il 45enne svolgeva la mansione di guardiano.

Su alcuni scaffali sono stati trovati cinque flaconi di farmaci per uso veterinario contenenti vitamine, ma anche ormoni della crescita, oltre a siringhe e garze, ma nessuna prescrizione medica necessaria per l’acquisto e la detenzione di quei prodotti. Nella struttura, poi, c’erano dei calessi sportivi che hanno confermato l’ipotesi dei militari che i cavalli venissero impiegati per corse clandestine.