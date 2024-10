Catania, si spaccia per un fisioterapista e tenta di violentare una turista: arrestato

Spacciandosi per un fisioterapista, avrebbe avvicinato a Catania una turista italiana di 21 anni e avrebbe abusato di lei prima di fuggire quando la ragazza si è divincolata ed è scappata per chiedere aiuto. È quanto la Procura di Catania contesta ad un uomo di 58 anni, arrestato stamane dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale.

Secondo quanto è stato ricostruito, l’uomo, con la scusa di un’informazione stradale, avrebbe instaurato un dialogo con la ragazza seduta su una panchina di piazza Europa, spacciandosi per fisioterapista e facendole notare che stava assumendo una postura scorretta. In questo modo, l’uomo avrebbe cercato di carpire la fiducia della ragazza, avvicinandosi per massaggiarle la schiena. Da lì a poco, il sedicente fisioterapista le avrebbe allentato la cinta dei pantaloni, sfilato le scarpe e le calze, appoggiando la sua gamba sinistra sui propri organi genitali. La ragazza, colta di sorpresa, è rimasta immobile per la paura, ma, superato lo shock ed il disorientamento iniziale, è riuscita a divincolarsi dalla presa dell’uomo riuscendo a scappare e a chiedere aiuto alla polizia.

L’indagato è stato in passato denunciato ed arrestato per una violenza sessuale commessa con lo stesso modus operandi.