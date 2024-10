Incidente mortale a Paternò, due persone perdono la vita

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto a Paternò, intorno alle 11 di stamattina (7 ottobre) lungo la statale SS 284 che porta a Biancavilla. in prossimità del bivio per di Scalilli.

Lo scontro si è verificato fra una autocisterna e una vettura. Sul posto i vigili del fuoco, il personale dell'Anas e le forze dell'ordine. Le vittime accertate sono il conducente dell'auto e quello del camion. Dovrebbero esserci anche dei feriti. I pompieri hanno spento le fiamme che si erano sviluppate a seguito dell'impatto mentre i sanitari del Servizio 118 sono intervenuti con diverse ambulanze.

Sul posto presenti i Carabinieri del locale Comando locale; la viabilità stradale non è stata ancora riaperta.