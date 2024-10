Sette parcheggiatori abusivi recidivi sanzionati a Catania, uno era in possesso di un coltello a serramanico

Sette parcheggiatori abusivi che non avevano osservato il divieto di accesso ad alcune aree urbane, il cosiddetto Dacur, emesso nei loro confronti dal Questore, sono stati individuati e sanzionati a Catania dalla polizia nell’ultima settimana. Sono sei catanesi, tutti con precedenti penali e di età compresa tra i 46 e i 25 anni. Sono stati bloccati in piazza Europa, in corso Sicilia, in piazza Verga, in largo Paisiello e in via Dusmet.

Uno di essi è stato denunciato per porto abusivo di armi perché trovato in possesso di un coltello a serramanico. Un settimo posteggiatore abusivo, un uomo di 38 anni marocchino, è stato bloccato in piazza Turi Ferro. Ulteriori servizi sono stati programmati dalla Questura e verranno effettuati nei prossimi giorni dagli agenti delle Volanti e dei commissariati di zona.