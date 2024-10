Catania, Cisl: «Troppa irregolarità nei cantieri»

«Siamo fortemente preoccupati nel riscontrare ormai quotidianamente che i controlli effettuati nei cantieri del catanese abbiano portato alla luce situazioni gravi, con lavoratori privi delle tutele minime e imprese che agiscono fuori dalle regole. Questo fenomeno mette a rischio non solo i diritti dei lavoratori, ma anche la loro stessa incolumità». Il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca, e il segretario provinciale della Filca Cisl Catania, Pippo Famiano esprimono la loro preoccupazione per la sicurezza sul lavoro nei cantieri catanesi in una nota congiunta. «Di fronte al dilagare di queste irregolarità è fondamentale che si intensifichino i controlli e si costruisca una forte sinergia tra le istituzioni e le parti sociali per tutelare la vita dei lavoratori e combattere l’illegalità nel settore. È proprio per questo abbiamo chiesto ufficialmente un incontro al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Catania per affrontare le preoccupazioni legate al crescente numero di irregolarità e illegalità riscontrate nel settore delle costruzioni e avviare un confronto per monitorare la situazione nei cantieri edili dove si continuano a registrare irregolarità».