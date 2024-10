Sorpresi a rubare gli sportelli di una automobile: due arresti a Catania

Hanno rubato gli sportelli di un’auto in sosta sotto gli occhi della proprietaria, ma sono stati arrestati dalla Polizia. E’ accaduto a Catania dove una donna ha sorpreso i due ladri in azione, nelle primissime ore del giorno nella zona del porto, negli stessi istanti in cui i due uomini stavano smontando gli sportelli per caricarli rapidamente in un’auto per poi darsi alla fuga, uno a bordo dell’auto e l’altro in sella ad uno scooter. La vittima ha chiesto aiuto alla Sala Operativa della questura di Catania e, immediatamente, gli agenti sono giunti sul posto per raccogliere tutti gli elementi utili per acciuffare i malviventi: i due ladri di portiere sono stati individuati in via Acquicella mentre stavano per scaricare dall’auto i due sportelli rubati poco prima.

Alla vista della Volante, i due hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati bloccati dagli agenti che li hanno identificati e sottoposti a perquisizione. Gli autori del furto, due pregiudicati catanesi di 53 e 57 anni, sono stati trovati in possesso di chiavi inglesi di diversa misura, cacciaviti e, persino, di un coltello da cucina, arnesi utili per smontare parti di auto.