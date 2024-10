Tanti messaggi di cordoglio per il motociclista Francesco: «Un'altra giovane vita spezzata, non si può morire così»

Tanti i messaggi di cordoglio per il ragazzo e la sua famiglia. Sulla pagina Facebook del Lungomare Liberato si legge: «Aveva solo 26 anni, l’ennesima giovane vita spezzata dalle nostre strade maledette, che ogni giorno fanno vittime. Non ci sono proprio più parole. Riposa in pace. Ennesima tragedia alla circonvallazione di Catania. Ieri sera è morto un giovane motociclista per uno scontro con un’auto… il tutto a distanza di poche ore dall’attivazione degli autovelox. Non si può continuare a morire così».