Catania, controlli della guardia di finanza: scoperti 78 lavoratori in nero

Durante una serie di controlli su attività commerciali a Catania e in provincia, la guardia di finanza ha rilevato la presenza di 105 lavoratori irregolari. Di questi, 78 sono risultati completamente in nero, mentre i restanti 27, pur essendo formalmente assunti, venivano retribuiti in contanti, in violazione della normativa.

I controlli hanno interessato aziende nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, attività agricole e strutture turistiche della costa ionica. In 23 casi, i finanzieri hanno segnalato all'Ispettorato territoriale del lavoro la richiesta di sospensione dell'attività imprenditoriale, a seguito del superamento del limite del 10% di personale non regolarmente assunto. Sono stati inoltre individuati sette lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno, che sono stati sottoposti a fermo per l’identificazione.