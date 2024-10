Catania, inseguimento e arresto: fermati due pregiudicati per droga e resistenza a pubblico ufficiale

A Catania gli agenti della squadra volanti di Catania hanno arrestato un uomo di 30 anni, originario di Pachino, e una donna di 41 anni, residente a Catania, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I due, entrambi pluripregiudicati, non si sono fermati all’alt imposto dai poliziotti durante un controllo nel quartiere San Cristoforo, tentando la fuga con l'auto.

Dopo un inseguimento per le vie della città, la corsa si è conclusa in via Acquicella, dove la coppia è stata bloccata da altre due volanti della Polizia di Stato. La perquisizione dell'auto ha portato al ritrovamento di un borsello contenente 40 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 3 grammi di marijuana. Nel vano porta oggetti è stato inoltre rinvenuto un coltello a serramanico di 14 centimetri.

La droga e l’arma sono stati posti sotto sequestro. La coppia è stata arrestata e condotta in carcere su disposizione del PM di turno, in attesa del giudizio di convalida davanti al GIP. Il trentenne è stato anche denunciato per porto abusivo d’armi.