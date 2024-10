Catania, controlli antidroga nel fine settimana

I controlli stradali, eseguiti anche dal ucleo Radiomobile dei carabinieri, hanno portato a 10 multe per infrazioni al codice della strada, con un ammontare complessivo di circa 8.700 euro. Tra le violazioni più frequenti: guida senza assicurazione, uso del cellulare al volante, mancato uso della cintura di sicurezza e guida senza patente. In alcuni casi sono scattati fermi e sequestri amministrativi dei mezzi.

Le operazioni, condotte con la collaborazione della polizia, carabinieri e guardia di finanza, hanno interessato le aree della movida e il centro storico, come piazza Bellini, via Sangiuliano, piazza Nettuno e il lungomare. Sono state identificate complessivamente 278 persone, tra cui 47 con precedenti, e sottoposti a controllo 119 veicoli, con l’obiettivo di prevenire e contrastare reati legati alla criminalità diffusa e garantire una movida sicura.

Un intenso weekend di controlli interforze a Catania ha portato a numerosi risultati sul fronte della sicurezza e della prevenzione. Durante i pattugliamenti nell’ambito dell’operazione coordinata dal questore, sono stati effettuati arresti e sequestri, in particolare per reati legati alla droga. Tra le azioni più rilevanti, un 27enne catanese è stato fermato nella zona di Castello Ursino, trovato in possesso di due spinelli, e segnalato come assuntore al locale U.T.G.

Le attività delle forze dell’ordine hanno riguardato anche il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Sono stati multati tre catanesi sorpresi a esercitare senza autorizzazione: un cinquantacinquenne in piazza Turi Ferro, un quarantaseienne in via Dusmet e un ventottenne in via Domenico Tempio. Inoltre, tre soggetti sono stati denunciati per violazione delle prescrizioni del D.AC.UR., che vieta loro la frequentazione di specifiche aree del centro storico.

Grazie alla presenza capillare delle forze dell’ordine, non si sono registrati particolari disordini durante le serate di movida, né violazioni legate alla guida sotto effetto di alcol, con controlli mirati che non hanno rilevato alcun conducente in stato di ebbrezza.