Gravina di Catania, tenta di convincere la ex moglie a tornare insieme: arrestato per stalking.

Un quarantanovenne di Misterbianco è stato arrestato dai carabinieri di Gravina di Catania dopo aver tentato di aggredire la sua ex moglie nell’androne del condominio in cui vive la donna. L’uomo, si era recato nell'abitazione della ex per incontrare i loro tre figli e ha approfittato dell’occasione per metterla spalle al muro e provare a baciarla contro la sua volontà. Le urla della donna hanno attirato l'attenzione dei condomini, che hanno prontamente chiamato i carabinieri.

All’arrivo dei militari, l’uomo stava ancora cercando di abbracciare la donna per convincerla a tornare con lui. Dopo averlo immobilizzato e messo in sicurezza, i carabinieri hanno ascoltato il racconto della vittima. La donna ha spiegato che, negli ultimi cinque mesi, l’ex marito aveva ripreso a molestarla con telefonate, messaggi e pedinamenti, facendola ripiombare nell'incubo della persecuzione: l'uomo, infatti, aveva già una condanna per atti persecutori risalente al 2018, ma sembrava aver accettato la fine del matrimonio, tanto che la donna aveva ripreso a mantenere con lui un rapporto civile per permettergli di vedere i figli. Tuttavia, questa fiducia è stata tradita, culminando nell’episodio violento avvenuto nell'androne del palazzo.