«Ho tutto, cosa vuoi?»: il pusher offre la droga ai carabineri in borghese, due arresti a Catania

«Ho tutto, cosa vuoi?», sono state le parole del pusher ai carabinieri in borghese, che si erano finti clienti per smascherare una piazza di spaccio nel popoloso quartiere di via Capo Passero a catania. L’operazione, condotta dai militari della Stazione di Nesima, ha portato all'arresto di due pregiudicati di 40 e 29 anni, il primo residente a Catania e il secondo a Belpasso, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’indagine è iniziata grazie a un’attività di monitoraggio della zona, dove i militari avevano scoperto l’esistenza di un vero e proprio punto di vendita della droga su strada. Dopo aver individuato un luogo sicuro per l’osservazione, i carabinieri hanno documentato il modus operandi dei due spacciatori. Uno dei due, con un borsello contenente il "kit per lo spaccio", e l'altro, dotato di una radiotrasmittente per mantenere i contatti con le vedette, fermavano i passanti, proponendo loro la merce.