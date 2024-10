Scontro fra un monopattino e un'auto: muore dodicenne a Palagonia, viaggiava sul mezzo elettrico con un coetaneo

Un dodicenne è morto a Palagonia, in provincia di Catania, nello scontro tra il monopattino sul quale viaggiava assieme a un coetaneo e un'autovettura. L'incidente ieri pomeriggio (12 ottobre), intorno alle 17, in via Garibaldi, nei pressi del cimitero.

La vittima è Simone Lagona. Sul luogo dell'incidente sono subito arrivati i sanitari del 118, ma i loro tentativi di salvare il ragazzino sono stati inutili. L’altro dodicenne è stato invece trasferito d’urgenza al Policlinico di Catania. È fuori pericolo. L'automobilista non ha riportato ferite. Sull'incidente indagano i carabinieri.