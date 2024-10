Catania, arrestato nel quartiere San Berillio per spaccio di marijuana

La polizia di Stato ha arrestato un 28enne gambiano in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nello specifico, nei giorni scorsi, l’attenzione del personale della sezione Criminalità straniera e prostituzione della locale Squadra mobile, nel corso di un ordinario servizio finalizzato a contenere e reprimere fenomeni di criminalità diffusa e di illecita cessione di sostanze stupefacenti, è stata attirata da un giovane extracomunitario che stazionava appoggiato sul muro di un’abitazione, ai margini del quartiere San Berillo Vecchio a Catania.

L'uomo, dopo essersi accorto di essere osservato dai poliziotti, si è messo in fuga per evitare i controlli. Visto l'atteggiamento sospetto, gli agenti hanno deciso di entrare in azione e, hanno identificato il soggetto: un ventottenne di origini gambiane.

L'uomo è stato perquisito e all’interno dello zaino è stata rinvenuta e sequestrata una busta di marijuana per un peso complessivo di circa 85 grammi e all’interno del portafogli la somma di 175 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, della quale non ha saputo fornire spiegazioni circa la provenienza.