Catania, trovati un kalashnikov, munizioni e droga in un garage

Kalashnikov, munizioni e droga sequestrati dalla polizia di Stato nel popoloso quartiere di San Giovanni Galermo, a Catania. L’attività di controllo, coordinata dagli agenti del commissariato di Nesima, ha visto impegnati il Reparto Prevenzione Crimine, le unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Scovato il garage pieno di armi e munizioni, nascoste tra mobili, suppellettili e oggetti vari accatastati all’interno del box. Presente anche un kalashnikov, una pistola calibro 9x21 con matricola abrasa, quattro caricatori calibro 7,62 con 45 proiettili, altri due caricatori 7,62 vuoti, nove caricatori di vario calibro, anch’essi privi di proiettili, e ben 337 cartucce sfuse di vario calibro.

+Il cane antidroga Ares ha segnalato consentito di trovare 990 grammi di marijuana, materiale per la pesatura e il confezionamento della droga, oltre a passamontagna e radioline ricetrasmittenti. Arrestato un pregiudicato catanese di 30 anni, residente in un appartamento adiacente al box e nella cui abitazione, in un sottofondo di un mobile della cucina, c'erano 620 euro in banconote di piccolo taglio e 22 cartucce dello stesso calibro di quelle trovate nel garage, L’operazione ha permesso di controllare, complessivamente, 112 persone, di cui 35 gravate da precedenti di polizia, e 47 veicoli, elevando numerose sanzioni per infrazioni al Codice della strada, dalla guida senza casco all’assenza di copertura assicurativa per la responsabilità civile e la mancanza di revisione periodica, determinando il fermo amministrativo di un veicolo.