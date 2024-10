Frodi su iva, accise e prodotti energetici: blitz della guardia di finanza in tutta la Sicilia

Blitz della guardia di finanza di Catania contro frodi su Iva e accise sui prodotti energetici. Quarantacinque fiamme gialle del Comando provinciale, con la collaborazione di funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito nelle province di Catania, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Ragusa, ai provvedimenti del gip con cui sono state disposte misure cautelari detentive e interdittive nei confronti di 15 indagati per associazione a delinquere, sottrazione fraudolenta all’accertamento e al pagamento delle accise su prodotti energetici, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode in commercio e autoriciclaggio.