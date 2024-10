Atti di intimidazione e violenza a titolari di negozi per uso dello spazio pubblico, due fratelli arrestati a Catania

Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, i militari della compagnia carabinieri di Catania Piazza Dante hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania, nei confronti di due fratelli, Lombardo Domenico Giuseppe, 37enne, e Lombardo Lucio, 33enne, in quanto entrambi indiziati dei reati di estorsione e di atti persecutori.

Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine scaturita dalla denuncia-querela, presentata nell’agosto 2022 dai titolari di due esercizi commerciali situati nel centro storico di Catania. Le investigazioni, coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania e delegate al Nucleo operativo e dalla stazione carabinieri di Catania Piazza Dante, hanno evidenziato come, nel tempo, i due indagati, titolari a loro volta di un esercizio commerciale limitrofo a quello delle vittime, avrebbero posto in essere , in danno di costoro , una sequela di atti di intimidazione, al fine di poter destinare lo spazio pubblico antistante a loro uso esclusivo a scapito delle parti offese, nonostante esse fossero titolari , in forza di una regolare concessione, del permesso di occupare il suolo pubblico.