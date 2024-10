Pedone travolto dal Suv: è un 67enne la vittima dell’incidente stradale di Catania

È un 67enne la vittima dell’incidente stradale di ieri sera a Catania travolto da un Suv Bmw mentre attraversava la strada. Il sinistro è avvenuto all’altezza del supermercato “Decò” in in via Sebastiano Catania.

Il conducente del mezzo si è fermato. Scattati i soccorsi sul posto si è recato personale medico del 118 che ha provato a rianimare il 67enne, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo a seguito dell’impatto.

Le indagini del caso sono state affidate alla polizia municipale di Catania che ha effettuato i rilievi del caso. Agenti che hanno anche provveduto a regolare il traffico che ha subito dei rallentamenti. La salma è stata portata all’obitorio del Policlinico e il mezzo sequestrato. Il conducente del mezzo è rimasto illeso.