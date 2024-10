Bronte, i Nas alla sagra del pistacchio: bar privo del manuale haccp, scatta una multa di duemila euro

I carabinieri di Bronte, assieme ai colleghi del Nucleo anti sofisticazione (Nas) di Catania, hanno controllato stand e attività commerciali durante la sagra del pistacchio, che si è svolta nei primi due weekend di ottobre proprio nel centro brontese. L'evento, organizzato lungo il corso Umberto tra piazza Piave e piazza Spedaleri, ha visto la presenza di numerosi stand gastronomici, oltre ai ristoranti, gelaterie e bar già attivi nella zona, attirando migliaia di visitatori.

Nel corso principale i carabinieri hanno ispezionato un bar, di proprietà di un settantottenne residente a Maniace, che è risultato privo del manuale di autocontrollo haccp, fondamentale per la prevenzione dei rischi alimentari. La mancanza del manuale ha fatto scattare per il titolare una sanzione di 2.000 euro per «omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo relative al sistema haccp».