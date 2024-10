Catania, violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: denunciato un costruttore

I carabinieri di Catania, assieme ai colleghi del Nil (nucleo per l’ispettorato del lavoro), hanno controllato tre attività imprenditoriali. In due di queste sono state rilevate irregolarità.

In particolare, presso un cantiere edile nel quartiere Fortino a Catania, i carabinieri hanno accertato che il titolare, trentanovenne e residente a Gravina di Catania, non aveva sottoposto gli operai alla prevista sorveglianza sanitaria, ossia quell’insieme di protocolli medici necessari a tutelare la salute e, quindi, la sicurezza del lavoratore, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

I lavoratori, inoltre, non erano stati sottoposti neppure alla prevista formazione per chi svolge lavori particolarmente rischiosi quali, appunto, i muratori. Infine, gli investigatori hanno scoperto che i 2 operai presenti lavorassero «in nero». Pertanto, l’imprenditore è stato denunciato all’autorità giudiziaria e l’attività è stata sospesa fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di legalità e sicurezza.