La ex gli porta via Rolex e gioielli e lo ricatta, denunciata una donna a Catania

La ex gli ha sottratto un Rolex da 25 mila euro, un bracciale con diamanti e rubini da 5 mila euro e diversi capi d’abbigliamento alla moda, poi gli ha chiesto un riscatto da 10mila euro: con questa accusa una quarantatrenne catanese è stata denunciata per ricettazione e tentata estorsione dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania che hanno restituito la refurtiva al proprietario, un quarantotenne di Aci Castello.

L’uomo si era rivolto ai militari della locale Stazione carabinieri per il furto subito all’interno della propria abitazione, un episodio apparso sin da subito sospetto per l’assenza di segni di effrazione. La stessa vittima ha accennato al possibile coinvolgimento della sua ex compagna che era anche una sua ex dipendente.

I sospetti dell’uomo sono stati confermati pochi giorni più tardi, quando ha ricevuto la richiesta di un bonifico di 10mila euro per precedenti prestazioni lavorative che però le erano già state saldate. I Carabinieri si sono quindi appostati a un distributore di carburanti di Aci Castello, dove il 48enne ha dato appuntamento alla sua ex per riavere i suoi preziosi, e quando lei ha ripetuto la sua richiesta estorsiva sono intervenuti, fermandola. Poi hanno perquisito l’abitazione della 43enne e in camera da letto hanno scovato un trolley nel quale erano stati nascosti tutti gli oggetti di proprietà dell’ex.