Alimenti non tracciati, sanzioni a commercianti di Acireale

La polizia ha sanzionato due attività commerciali di Acireale (Catania) durante controlli effettuati insieme con corpo forestale, Asp e polizia locale. In un negozio di ortofrutta sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie.

Sono inoltre stati trovati numerosi alimenti non tracciati ed è stata rilevata la totale mancanza di cartellini sull’origine dei prodotti. Al responsabile, tra l’altro sprovvisto anche di concessione per il suolo pubblico e di Scia, sono state contestate violazioni amministrative per complessivi 10.773 euro, con sospensione immediata dell’attività sino all’adempimento delle prescrizioni imposte.

Gli alimenti, perlopiù di tipo ortofrutticolo, sono stati sequestrati e donati ad associazioni di volontariato e del terzo settore, mentre i prodotti totalmente privi di tracciabilità sono stati distrutti. Il titolare di un’altra attività commerciale è stato sanzionato per la mancanza di tracciabilità degli alimenti esposti, con una sanzione di 1.500 euro.