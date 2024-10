Sanziona 15 parcheggiatori abusivi a Catania, denunciati per l’inosservanza del Dacur che vietava di stazionare

Quindici parcheggiatori abusivi, 12 dei quali avevano violato un Dacur emesso dal questore nei loro confronti, sono stati individuati e sanzionati la settimana scorsa a Catania dalla polizia. Sono stati sorpresi in via Dusmet, viale Alcide De Gasperi, in piazza Montessori, in viale Africa, in via Beato Bernardo e nelle zone limitrofe.

Tutti e 12 sono stati sanzionati amministrativamente per le violazioni al codice della strada, con il sequestro delle somme di denaro ritenute provento dell’attività illecita. I 12 recidivi sono stati anche denunciati per l’inosservanza del Dacur che vietava loro di frequentare e stazionare nelle vie e nelle piazze dove erano già stati sorpresi a svolgere l’attività illecita.