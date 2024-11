Rubano con gli escavatori i bancomat di Mirabella Imbaccari e Scordia, il furto va in diretta su TikTok

Due furti con spaccata con escavatori sono stati portati a termine nella prime ore di stamane (2 novembre), il primo intorno alle 4, il secondo intorno alle 5.30, ai danni degli atm delle filiali di due istituti di credito del Catanese, la Banca agricola popolare di Ragusa Mirabella Imbaccari e l’Unicredit di Scordia. Ad indagare sono i carabinieri. Non si tratterebbe della stessa banda.

A Scordia, in via Vittorio Emanuele, il colpo è andato in diretta su Tik Tok, filmato da uno dei residenti svegliato dal frastuono. Chi filma esclama «Carusi (ragazzi ndr) Cose dei pazzi. Mi tremano le gambe».

Nelle immagini si vedono alcuni banditi che indossano una tuta con cappuccio di colore bianco che armeggiano attorno alla banca muovendo l’escavatore per poi fuggire con il bottino. Ad una donna affacciata, prima di fuggire, uno dei malviventi si è scusato per il baccano dicendo: «Abbiamo finito signora».

I malviventi hanno circondato l’area con del nastro rosso e bianco e hanno utilizzato un escavatore ed un mezzo pesante per poi fuggire con l’atm caricato su un altro mezzo, lasciando sul posto un camion e l’escavatore.