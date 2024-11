Arrestato dai carabinieri un pusher di 42 anni a Zafferana Etnea: nascondeva la droga nei pacchetti di sigarette

I carabinieri della stazione di Zafferana Etnea, nell’ambito delle direttive impartite dal comando provinciale di Catania, finalizzate al controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei rati tra cui quelli inerenti gli stupefacenti, hanno portato a termine un’operazione che si è conclusa con l’arresto in flagranza di un 42enne del luogo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'indagine era scaturita dopo un attento lavoro di raccolta di notizie info-investigative e segnalazioni, che avevano descritto l'uomo come un punto di riferimento per i consumatori di droga nella zona pedemontana.

I militari hanno seguito con discrezione, in modalità defilata, il continuo via vai di giovani presso la sua abitazione in via Algerazzi, confermando così i sospetti iniziali e raccogliendo tutti gli elementi necessari per un intervento risolutivo.

L'operazione è entrata nel vivo con il supporto del Nucleo cinofili di Nicolosi e dei cani antidroga King e Riley. I carabinieri hanno cinturato l’intera abitazione per prevenire qualsiasi tentativo di fuga o di eliminazione della droga ed hanno dato il via al blitz.