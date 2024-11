Catania, mafia: confiscati beni per 400 mila euro

I carabinieri di Catania hanno eseguito un decreto di confisca di beni mobili ed immobili per un valore che si aggira intorno ai 400mila euro emesso dal Tribunale, nei confronti di Salvatore Fiore, pluripregiudicato cinquantaseienne catanese ritenuto affiliato a Cosa Nostra etnea, militante nel gruppo criminale del Villaggio Sant'Agatà, attualmente detenuto a seguito dell’operazione Dokks. Disposta inoltre per l’uomo, condannato definitivamente per associazione mafiosa, rapina, sequestro di persona, possesso di armi, estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti, la sorveglianza

speciale per 3 anni e 6 mesi con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Oggetto della confisca sono stati una villetta bifamiliare in contrada Pompeo di Mascalucia con un terreno di 212 mq. e due unità immobiliari, un immobile adibito a civile abitazione del valore commerciale di circa 130mila euro in via Balatelle, la totalità dei beni aziendali strumentali dell’impresa di famiglia via Balatelle (del valore commerciale di 50.000 euro), oggi inattiva, riguardante il commercio al dettaglio di generi alimentari, tre polizze di pegno con importi superiori a 1.000 euro stipulate con una società.