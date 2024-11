Droga e proiettili, minorenne arrestato a Catania

Un diciassettenne è stato arrestato a Catania dalla polizia per detenzione di stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento. Gli agenti lo hanno

controllato in via Gulisano, nel quartiere di San Cristoforo, trovandogli addosso con 530 euro e della marijuana. Perquisendo la sua abitazione hanno poi trovato un centinaio di grammi di droga, tra hashish e marijuana, due bilancini di precisione ed altri 2.065 euro in contanti.

Sequestrati anche diversi proiettili di vario calibro. Il giovane è stato dapprima condotto in centro di prima accoglienza e poi dopo la convalida

dell’arresto è stato collocato in una comunità per minori.